Казахстанцы стали реже брать беззалоговые кредиты

В 2025 году в Казахстане продолжена реализация мер по развитию кредитного рынка и снижению долговой нагрузки населения. Об этом говорится в отчете Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Объем кредитования экономики вырос на 19,1% и достиг 40,2 трлн тенге, при этом кредиты бизнесу увеличились на 18% до 15,4 трлн тенге.

Для расширения финансирования реального сектора создан Гарантийный фонд по кредитам малого и среднего бизнеса. Одновременно реализованы меры по ускоренному возврату государственной поддержки банками — возвращено 738 млрд тенге из 1,8 трлн тенге.

В целях снижения рисков в потребительском кредитовании введены ограничения на срок беззалоговых займов, а также усилены требования к заемщикам с высокой долговой нагрузкой и просрочками. В результате рост новых беззалоговых потребительских кредитов замедлился до 6,3%.

Отдельное внимание уделено противодействию мошенничеству: введен «период охлаждения» при онлайн-кредитовании, расширены функции Антифрод-центра и внедрены дополнительные механизмы защиты граждан.

Напомним, в 2027 году в Казахстане появится новый кредитный лимит. Что это значит для заемщиков ранее рассказал корреспонденту финансист, кандидат экономических наук Айгерим Ильясова.