Нацбанк Казахстана запустил пилотный проект по токенизации коммерческой недвижимости
Проект предусматривает выпуск цифровых токенов, обеспеченных коммерческой недвижимостью, где один токен соответствует одному квадратному метру объекта, передает Kazinform со ссылкой на Нацбанк.
Недвижимость представлена в виде цифровых долей, с которыми можно осуществлять операции на специализированной платформе с использованием технологии блокчейн.
В рамках пилота инвесторы могут приобретать токены с правом на долю в коммерческой недвижимости, совершать операции и участвовать в распределении доходов (пропорционально объему принадлежащих токенов). Технология блокчейн обеспечивает прозрачный учет прав и историю операций.
Пилот осуществляется в ограниченном регуляторном контуре (регуляторная песочница) с мониторингом технологических и операционных аспектов, а также оценкой рисков и правоприменительной практики. Это поможет сформировать понятный и доступный механизм участия в операциях с недвижимостью через цифровые финансовые активы (токены) для последующего внедрения инструмента на рынке Казахстана.
