Нацбанк Казахстана запустил пилотный проект по токенизации коммерческой недвижимости

Недвижимость представлена в виде цифровых долей, с которыми можно осуществлять операции на специализированной платформе с использованием технологии блокчейн.

В рамках пилота инвесторы могут приобретать токены с правом на долю в коммерческой недвижимости, совершать операции и участвовать в распределении доходов (пропорционально объему принадлежащих токенов). Технология блокчейн обеспечивает прозрачный учет прав и историю операций.

Пилот осуществляется в ограниченном регуляторном контуре (регуляторная песочница) с мониторингом технологических и операционных аспектов, а также оценкой рисков и правоприменительной практики. Это поможет сформировать понятный и доступный механизм участия в операциях с недвижимостью через цифровые финансовые активы (токены) для последующего внедрения инструмента на рынке Казахстана.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана намерен ужесточить правила досрочного изъятия пенсионных накоплений.