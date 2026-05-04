Нацбанк Казахстана в мае планирует реализовать из Нацфонда до 500 млн долларов

В рамках операций зеркалирования в течение мая ожидается продажа валюты в эквиваленте 354 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

Финансовый регулятор Казахстана отчитался об итогах за апрель. По итогам месяца курс тенге укрепился на 3,1%, до 463,09 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 372 до 394 млн долларов США. Общий объем торгов составил 8,7 млрд долларов США.

Продажи валюты из Национального фонда за апрель составили 300 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 3,5% от общего объема торгов или около 13,6 млн долларов США в день.

— По предварительным прогнозным заявкам Правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 миллионов долларов США, — сказано в сообщении Нацбанка Казахстана.

В рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано порядка 354 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 354 млрд тенге. При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, отметили в финрегуляторе.

Между тем, валютные интервенции в апреле Нацбанком не проводились. Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца субъектами квазигоссектора составил около 273 млн долларов.

— В связи со снижением валютной доли пенсионных активов ЕНПФ ниже 40 процентов на фоне поступлений пенсионных взносов и укрепления курса тенге, Национальный Банк в апреле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 502 млн долларов США или около 5,8 процентов от общего объема торгов. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами, — рассказали в Нацбанке РК.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки, заключили в Нацбанке Казахстана.

Ранее аналитический обозреватель агентства Kazinform рассказал, почему укрепляется национальная валюта и что будет с рынком дальше.