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    17:35, 13 Май 2025 | GMT +5

    На трассе Астана-Щучинск установили цифровые табло

    На четырех ключевых участках автодороги Астана-Щучинск — в районах Шортанды, Акколь, Алаколь и Каражар — установлены современные электронные табло переменной информации, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    На трассе Астана-Щучинск установили цифровые табло
    Фото: МВД РК

    Инициатива реализована полицией совместно с НК «КазАвтоЖол».

    Табло размером 8 на 2 метра уже введены в эксплуатацию и используются для оперативного информирования водителей. На экранах отображаются важные сообщения, касающиеся дорожной безопасности: напоминания о необходимости пристегивать ремни безопасности, соблюдении скоростного режима, предупреждения о гололеде, неблагоприятных погодных условиях, дорожных работах и возможных ограничениях движения.

    — Главное преимущество таких табло — возможность быстро обновлять информацию в соответствии с текущей дорожной обстановкой. Это особенно важно на трассе с интенсивным транспортным потоком, где ситуация может меняться за считанные минуты, — отметили в МВД.

    Проект направлен на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и повышение общей культуры вождения. В перспективе подобные системы планируется внедрить и на других автодорогах страны.

    Ранее на трассе Астана — Караганда — Алматы установили новую инженерную систему безопасности.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Трассы Астана Безопасность Цифровизация Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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