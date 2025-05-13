На трассе Астана-Щучинск установили цифровые табло

Инициатива реализована полицией совместно с НК «КазАвтоЖол».

Табло размером 8 на 2 метра уже введены в эксплуатацию и используются для оперативного информирования водителей. На экранах отображаются важные сообщения, касающиеся дорожной безопасности: напоминания о необходимости пристегивать ремни безопасности, соблюдении скоростного режима, предупреждения о гололеде, неблагоприятных погодных условиях, дорожных работах и возможных ограничениях движения.

— Главное преимущество таких табло — возможность быстро обновлять информацию в соответствии с текущей дорожной обстановкой. Это особенно важно на трассе с интенсивным транспортным потоком, где ситуация может меняться за считанные минуты, — отметили в МВД.

Проект направлен на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и повышение общей культуры вождения. В перспективе подобные системы планируется внедрить и на других автодорогах страны.

Ранее на трассе Астана — Караганда — Алматы установили новую инженерную систему безопасности.