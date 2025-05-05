На трассе Астана — Караганда — Алматы установили новую инженерную систему безопасности

На 1 426 километре трассы перед въездом на платный участок Астана — Темиртау завершён монтаж двухстороннего металлического ограждения, предназначенного для ограничения движения транспорта в условиях непогоды и обеспечения возможности разворота скопившихся автомобилей.

Фото: КазАвтоЖол

Как сообщили в Карагандинском филиале АО НК «ҚазАвтоЖол», новая система представляет собой барьерную конструкцию длиной 64,8 метра и высотой 1,1 метра, состоящую из шести секций. Они могут открываться под углом 45 градусов, формируя проезд шириной до 31 метра. Кроме того, установлены два переходных участка по 16,7 метра каждый. Все элементы оснащены антикоррозионным покрытием, что повышает их долговечность и устойчивость к агрессивным погодным условиям.

— Эта система не только помогает регулировать движение в сложных метеоусловиях, но и создаёт возможность для разворота автомобилей, когда движение по трассе затруднено или остановлено, — отметил исполняющий обязанности директора Карагандинского филиала АО НК «ҚазАвтоЖол» Рафаэль Бектимиров.

Подобные ворота уже доказали свою эффективность на платной автодороге БАКАД в Алматинской области.

Также на 1 429 км трассы Астана — Караганда — Алматы установлены системы ночного освещения и построены специальные павильоны для торговых точек.

Ранее сообщалось, что на республиканских трассах ВКО устанавливают стробоскопы.