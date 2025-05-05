РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:30, 05 Май 2025 | GMT +5

    На республиканских трассах ВКО устанавливают стробоскопы

    В Восточно-Казахстанской области на участках с повышенной аварийностью начали устанавливать светосигнальные стробоскопы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На республиканских трассах ВКО устанавливают стробоскопы
    Фото: ДП ВКО

    Акция проводится в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, уже оборудованы 12 участков автодорог республиканского значения. Стробоскопы, по мнению полицейских, помогают привлечь внимание водителей в опасных зонах и мотивируют соблюдать ПДД. Особую эффективность они показывают в условиях плохой видимости.

    — Места для установки стробоскопов выбирались на основе анализа аварийности за последние годы. Это участки с затяжными поворотами, крутыми спусками и ограниченной видимостью, — отметили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

    На республиканских трассах ВКО устанавливают стробоскопы
    Фото: ДП ВКО

    Сами водители признают: меру приветствуют, но надеются на более комплексный подход.

    — Я езжу по трассе Усть-Каменогорск — Алтай почти каждую неделю. Хорошо, что появились световые сигналы — особенно ночью они помогают. Но, когда дорога разбита и ямы приходится объезжать по встречке, ни один стробоскоп не спасет, — поделился водитель Рауан Калиев.

    В полиции подчеркивают, что профилактика ДТП — лишь одна из задач. В ближайшее время планируется усилить патрулирование на аварийных участках, а также продолжить работу с местными исполнительными органами по ремонту и освещению трасс.

    Ранее сообщалось, что во время весеннего контроля дорог в ВКО выявлено более 200 нарушений.

    Теги:
    Дороги ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Водители
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают