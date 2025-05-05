На республиканских трассах ВКО устанавливают стробоскопы

Акция проводится в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, уже оборудованы 12 участков автодорог республиканского значения. Стробоскопы, по мнению полицейских, помогают привлечь внимание водителей в опасных зонах и мотивируют соблюдать ПДД. Особую эффективность они показывают в условиях плохой видимости.

— Места для установки стробоскопов выбирались на основе анализа аварийности за последние годы. Это участки с затяжными поворотами, крутыми спусками и ограниченной видимостью, — отметили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Фото: ДП ВКО

Сами водители признают: меру приветствуют, но надеются на более комплексный подход.

— Я езжу по трассе Усть-Каменогорск — Алтай почти каждую неделю. Хорошо, что появились световые сигналы — особенно ночью они помогают. Но, когда дорога разбита и ямы приходится объезжать по встречке, ни один стробоскоп не спасет, — поделился водитель Рауан Калиев.

В полиции подчеркивают, что профилактика ДТП — лишь одна из задач. В ближайшее время планируется усилить патрулирование на аварийных участках, а также продолжить работу с местными исполнительными органами по ремонту и освещению трасс.

Ранее сообщалось, что во время весеннего контроля дорог в ВКО выявлено более 200 нарушений.