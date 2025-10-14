НАТО начинает ядерные учения в Нидерландах

По данным европейской прессы, цель учений состоит в том, чтобы «проверить готовность Североатлантического союза к ядерному сдерживанию».

Во время визита на авиабазу Фолькель Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в учениях задействована авиация стран-членов Альянса, в том числе современные самолеты F-35A ВВС Нидерландов.

В НАТО отметили, что учения проводятся ежегодно и не предполагают применения ядерного оружия.

По словам Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, учения носят чисто оборонительный характер и демонстрируют способность Североатлантического союза поддерживать безопасность в Евроатлантическом регионе.

— Мы должны это сделать, потому что это помогает нам обеспечить, чтобы наши средства ядерного сдерживания оставались настолько надежными, защищенными и эффективными, насколько это возможно. Они также посылают четкий сигнал любому потенциальному противнику о том, что мы будем и можем защищать всех членов Альянса от любых угроз, — подчеркнул Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО.