Землетрясение было зафиксировано на территории Кыргызстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 5 июля 2026 года в 05:50 по времени Астаны (в 00:50 по Гринвичу) на территории Кыргызстана произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 42.57 градуса северной широты, 75.42 градуса восточной долготы.

Магнитуда mb=4.1. Энергетический класс K=9.2.

Накануне землетрясение произошло на расстоянии 63 км на северо-восток от г. Тараз.