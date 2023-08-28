Наталья Годунова представила Президенту РК итоги аудиторских проверок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Президент заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за первое полугодие 2023 года.

Всего за отчетный период проведено 12 аудиторских мероприятий на 121 объекте с охватом порядка 9,3 трлн тенге бюджетных средств.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских проверок в Министерстве экологии и природных ресурсов, подведомственных организациях Министерства труда и социальной защиты населения, РГП «Казводхоз» и других структурах.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по аудиту использования бюджетных средств и эффективности реализации государственных программ.

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», финансовые нарушения на 277 млн тенге выявил госаудит в Минэкологии РК.