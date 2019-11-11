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Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву об исполнении поручений
11 Ноября 2019 18:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад главы Счетного комитета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву о ходе исполнения его поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана.
Глава государства был ознакомлен с результатами работы по анализу эффективности деятельности квазигосударственного сектора. Н. Годунова представила информацию о ходе аудита, проводимого в ряде регионов, в том числе в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях, городе Алматы, а также в отдельных государственных органах. По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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