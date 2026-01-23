Настойчивые «микровызовы»: мобильные операторы объяснили, для чего они нужны и как их отключить

Короткие микровызовы получают абоненты всех мобильных операторов страны. Такая практика, известная как BeepCall, используется мобильными операторами уже несколько лет. Услуга действует автоматически, однако многие пользователи до сих пор не понимают, почему такие звонки появляются и можно ли от них отказаться.

Теле2/Altel

В пресс-службе Теле2/Altel сообщили, что услуга называется «маячок» или «ложный вызов» и она работает в ситуациях, когда вызываемый абонент занят, недоступен или не отвечает, а также в случае, когда у вызывающего не хватает средств для совершения вызова.

Функция бесплатная и доступна всем вне зависимости от тарифного плана.

— Данная услуга действует у всех операторов Казахстана уже более 10 лет. Она была запущена для всех брендов одним поставщиком услуг и является базовой. Главное ее преимущество — дать возможность абонентам всегда оставаться на связи. Обеспечивать, к примеру, безопасность детей или пожилых людей, — пояснили в пресс-службе.

Как объяснили в компании, отключить услугу можно обратившись в контактный центр по номеру 611.

Kcell

Эта функция также может быть известна как «микрозвонок» для абонентов Kcell. Ее они получают в качестве напоминания о пропущенном звонке, который получали, когда они были недоступны, вне зоны действия сети или линия была занята.

Такие микрозвонки производятся в течение не более одного часа с момента первого неуспешного соединения и не работают в ночью в период с 22:00 до 06:00.

У абонентов Kcell функция работает даже при нулевом балансе или если у его предполагаемого собеседника телефон выключен или находится вне зоны действия сети.



— Функция реализована на уровне сетевых технических настроек оператора, которые являются едиными для всех абонентов. В связи с этим она не относится к подписочным сервисам или дополнительным услугам и не требует отдельного подключения, активации или оформления со стороны абонента. Функция предоставляется бесплатно и доступна всем пользователям сети по умолчанию, без каких-либо ограничений или дополнительных условий, — добавили в пресс-службе Kcell.

Эта услуга подключена у абонентов по умолчанию и не требует отдельного согласия или подключения.



— От функции можно отказаться, обратившись в Колл-центр, в абонентский отдел либо с помощью USSD-команды 4520#. При этом следует учитывать, что входящие микрозвонки от абонентов других операторов связи (Tele2, Beeline, Altel, IZI и др.) Компания отключить не может.

Beeline

В Beeline пояснили, что услуга микровызов создана, чтобы уведомить абонента, что до него не смогли дозвониться.

— Услуга бесплатна и подключена у абонентов по умолчанию. В компании понимают, что подобные уведомления не должны быть навязчивыми, поэтому одному клиенту по одному пропущенному звонку поступает не более 2 звонков. Кроме того, в период с 22:00 до 8:00 микровызовы не поступают.

В пресс-службе напомнили, что распространяемые в интернете USSD-команды для отключения этой услуги неверны. Для этого нужно позвонить в колл-центр.

При этом все операторы отмечают: даже если абонент отключит функцию у себя, микрозвонки могут продолжать поступать от клиентов других операторов. В таком случае компании рекомендуют попросить близких также отключить эту функцию.

Ранее мы писали о том, сколько стоят услуги мобильной связи в Казахстане и какие варианты наиболее выгодны.