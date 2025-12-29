Настольный теннис: определился победитель чемпионата Казахстана в Суперлиге

По итогам проведенных четырех туров турнирная таблица выглядит следующим образом:

1 место — «Караганда-1»

2 место — УГМК (Свердловская область, Россия)

3 место — Altay Pro (Усть-Каменогорск)

4 место — «Шымкент»

5 место — СШВСМ (Алматы)

6 место — Mining Cluster (Масанчи)

7 место — «Хван Ман Гым» (Ташкентская область, Узбекистан)

8 место — Altay (Усть-Каменогорск)

9 место — «Андижан» (Узбекистан)

10 место — «Иртыш» (Павлодар)

11 место — Allur (Костанай)

12 место — «Астана».

Лучшим игроком признан Алексей Жуков (Altay Pro).

Напомпим, Казахстан завоевал девять медалей на турнире по настольному теннису в Саудовской Аравии.