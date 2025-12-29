Настольный теннис: определился победитель чемпионата Казахстана в Суперлиге
В карагандинском Центре настольного тенниса Saryarka завершился Открытый командный чемпионат Казахстана (Суперлига), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
По итогам проведенных четырех туров турнирная таблица выглядит следующим образом:
1 место — «Караганда-1»
2 место — УГМК (Свердловская область, Россия)
3 место — Altay Pro (Усть-Каменогорск)
4 место — «Шымкент»
5 место — СШВСМ (Алматы)
6 место — Mining Cluster (Масанчи)
7 место — «Хван Ман Гым» (Ташкентская область, Узбекистан)
8 место — Altay (Усть-Каменогорск)
9 место — «Андижан» (Узбекистан)
10 место — «Иртыш» (Павлодар)
11 место — Allur (Костанай)
12 место — «Астана».
Лучшим игроком признан Алексей Жуков (Altay Pro).
Напомпим, Казахстан завоевал девять медалей на турнире по настольному теннису в Саудовской Аравии.