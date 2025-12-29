РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:46, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Настольный теннис: определился победитель чемпионата Казахстана в Суперлиге

    В карагандинском Центре настольного тенниса Saryarka завершился Открытый командный чемпионат Казахстана (Суперлига), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК РК

    По итогам проведенных четырех туров турнирная таблица выглядит следующим образом:

    1 место — «Караганда-1»

    2 место — УГМК (Свердловская область, Россия)

    3 место — Altay Pro (Усть-Каменогорск)

    4 место — «Шымкент»

    5 место — СШВСМ (Алматы)

    6 место — Mining Cluster (Масанчи)

    7 место — «Хван Ман Гым» (Ташкентская область, Узбекистан)

    8 место — Altay (Усть-Каменогорск)

    9 место — «Андижан» (Узбекистан)

    10 место — «Иртыш» (Павлодар)

    11 место — Allur (Костанай)

    12 место — «Астана».

    Лучшим игроком признан Алексей Жуков (Altay Pro).

    Напомпим, Казахстан завоевал девять медалей на турнире по настольному теннису в Саудовской Аравии.

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Караганда
    Наталья Мосунова
    Автор
