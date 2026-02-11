Наставник сестер Бакбергеновых стал главным тренером сборной РК по женской борьбе
Казахстанская федерация борьбы объявила имя нового главного тренера сборной Казахстана по женской борьбе, передает Kazinform.
Ответственную должность занял Нурсултан Темиров. О новом рулевом сборной страны известно, что среди его воспитанниц — 30-летние сестры Бакбергеновы, добившиеся высоких результатов на мировом ковре. Мадина — трехкратная призерка чемпионатов Азии, Жамиля — чемпионка и призерка первенств Азии, трехкратная серебряная призерка чемпионатов мира (2021, 2022 и 2024 годов).
Начинал же Темиров как тренер-предподаватель по женской борьбе в столичной детско-юношеской спортивной школе, где работал с 2014 по 2016 годы. В 2016–2019 года он стал тренером юношеской и молодежной сборной Республики Казахстан. В 2019–2022 годах он — старший тренер сборной Республики Казахстан по женской борьбе, а последней должностью Темирова была работа государственным тренером женской сборной Республики Казахстан.
