    16:43, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Наставник сестер Бакбергеновых стал главным тренером сборной РК по женской борьбе

    Казахстанская федерация борьбы объявила имя нового главного тренера сборной Казахстана по женской борьбе, передает Kazinform.

    о
    Фото: Федерация борьбы Казахстана

    Ответственную должность занял Нурсултан Темиров. О новом рулевом сборной страны известно, что среди его воспитанниц — 30-летние сестры Бакбергеновы, добившиеся высоких результатов на мировом ковре. Мадина — трехкратная призерка чемпионатов Азии, Жамиля — чемпионка и призерка первенств Азии, трехкратная серебряная призерка чемпионатов мира (2021, 2022 и 2024 годов).

    Начинал же Темиров как тренер-предподаватель по женской борьбе в столичной детско-юношеской спортивной школе, где работал с 2014 по 2016 годы. В 2016–2019 года он стал тренером юношеской и молодежной сборной Республики Казахстан. В 2019–2022 годах он — старший тренер сборной Республики Казахстан по женской борьбе, а последней должностью Темирова была работа государственным тренером женской сборной Республики Казахстан.

    Ранее стало известно о назначения в сборных Казахстана по вольной борьбе. 

    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
