Наставник сборной Казахстана по дзюдо подвел итоги первого дня Grand Slam
Главный тренер национальной команды Казахстана по женскому дзюдо Ерлан Алпыспаев назвал победу Галии Тынбаевой знаковой для отечественного дзюдо, передаёт корреспондент агентства Kazinform
- Галия уже давно входит в число наиболее квалифицированных дзюдоисток планеты. Для прогресса ей необходимо было выиграть награду международного турнира. Она это совершила и теперь, надеюсь, продолжит радовать всех казахстанских болельщиков стабильным выступлением на столь важных и ответственных состязаниях. Впереди чемпионат мира в Абу-Даби, который станет определяющим в формирования олимпийского состава. Если в каждой весовой категории у нас будет такая же запредельная конкуренция как в 48 кг, то казахстанское дзюдо выйдет в число лидирующих стран, - сказал Ерлан Алпыспаев.
По его словам, во всех поединках Галие противостояли сильные конкурентки и Тынбаева в каждой встрече действовала хладнокровно, при этом, показав очень качественную борьбу.
- Надеюсь, золотая медаль Галии Тынбаевой придаст другим нашим девушкам уверенность и мотивацию, - резюмировал Ерлан Алпыспаев.
Напомним, в первый день турнира казахстанцы выиграли 2 медали. К золотой награде Тынбаевой «бронзу» добавил Елдос Сметов.
Мировой Grand Slam проходит в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Соревнования завершатся 12 мая.