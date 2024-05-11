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    19:51, 10 Май 2024 | GMT +6

    Наставник сборной Казахстана по дзюдо подвел итоги первого дня Grand Slam

    Наставник сборной Казахстана по дзюдо подвел итоги первого дня Grand Slam
    Фото: Kazinform

    Главный тренер национальной команды Казахстана по женскому дзюдо Ерлан Алпыспаев назвал победу Галии Тынбаевой знаковой для отечественного дзюдо, передаёт корреспондент агентства Kazinform

    - Галия уже давно входит в число наиболее квалифицированных дзюдоисток планеты. Для прогресса ей необходимо было выиграть награду международного турнира. Она это совершила и теперь, надеюсь, продолжит радовать всех казахстанских болельщиков стабильным выступлением на столь важных и ответственных состязаниях. Впереди чемпионат мира в Абу-Даби, который станет определяющим в формирования олимпийского состава. Если в каждой весовой категории у нас будет такая же запредельная конкуренция как в 48 кг, то казахстанское дзюдо выйдет в число лидирующих стран, - сказал Ерлан Алпыспаев.

    По его словам, во всех поединках Галие противостояли сильные конкурентки и Тынбаева в каждой встрече действовала хладнокровно, при этом, показав очень качественную борьбу.

    - Надеюсь, золотая медаль Галии Тынбаевой придаст другим нашим девушкам уверенность и мотивацию, - резюмировал Ерлан Алпыспаев.

    Напомним, в первый день турнира казахстанцы выиграли 2 медали. К золотой награде Тынбаевой «бронзу» добавил Елдос Сметов.

    Мировой Grand Slam проходит в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Соревнования завершатся 12 мая.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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