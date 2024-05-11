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    18:09, 10 Май 2024 | GMT +6

    Елдос Сметов взял бронзовую медаль Grand Slam

    Елдос Сметов
    Фото: Федерация дзюдо Казахстана

    Самый титулованный дзюдоист Казахстана Елдос Сметов сумел завоевать медаль престижного мирового турнира из серии «Большого шлема» - Grand Slam, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Под бурные овации и поддержку родных трибун Сметов смог продемонстрировать эффектную борьбу. В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг Сметов выиграл представителя Азербайджана Ахмада Юсифова. 

    Таким образом, серебряный и бронзовый медалист Олимпийских игр внес в свою личную копилку мировой табели о рангах важные 500 очков. 

    Как мы уже ранее сообщали, золотую медаль для страны выиграла Галия Тынбаева (48 кг).

    Турнир проходит в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Соревнования завершатся 12 мая.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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