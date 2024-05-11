Елдос Сметов взял бронзовую медаль Grand Slam

Самый титулованный дзюдоист Казахстана Елдос Сметов сумел завоевать медаль престижного мирового турнира из серии «Большого шлема» - Grand Slam, передает корреспондент агентства Kazinform.

Под бурные овации и поддержку родных трибун Сметов смог продемонстрировать эффектную борьбу. В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг Сметов выиграл представителя Азербайджана Ахмада Юсифова.

Таким образом, серебряный и бронзовый медалист Олимпийских игр внес в свою личную копилку мировой табели о рангах важные 500 очков.

Как мы уже ранее сообщали, золотую медаль для страны выиграла Галия Тынбаева (48 кг).

Турнир проходит в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Соревнования завершатся 12 мая.