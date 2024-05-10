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    17:45, 10 Май 2024 | GMT +6

    Галия Тынбаева стала чемпионкой турнира Grand Slam по дзюдо

    Галия Тынбаева
    Фото: Федерация дзюдо Казахстана

    В финале турнира Grand Slam по дзюдо, проходящего в Астане, Галия Тынбаева одолела победительницу Гран-при по дзюдо Сабину Гилиазову (AIN) и принесла стране первое «золото», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Для Галии Тынбаевой - это первое «золото» мирового турнира Grand Slam в ее спортивной карьере.

    В полуфинале Г. Тынбаева победила серебряного призера чемпионата мира, чемпионку Европы, победительницу этапа Grand Slam Ширин Боукли из Франции.

    Эта победа принесла в копилку нашей спортсменки 1000 очков в мировом рейтинге.

    Сегодня, 10 мая, в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова стартовал турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam по дзюдо. Победители мирового турнира получат 1000 очков за 1 место, 700 за 2 место и 500 очков за 3 место. Последний рейтинговый этап Grand Slam в преддверии ОИ Париж-2024 продлится до 12 мая.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Астана
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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