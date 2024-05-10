Дзюдоистка Галия Тынбаева вышла в финал Grand Slam в Астане

На проходящем в столице Казахстана престижном соревновании из серии «Большого шлема» выступает отечественная дзюдоистка Галия Тынбаева (48 кг), сумевшая пробиться в финал турнира, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В первой встрече наша соотечественница оказалась сильнее противницы из Туниса, затем Галия иппоном выиграла представительницу китайского Тайбея, после чего за явным преимуществом выиграла следующую оппонентку из Франции Ширин Букли.

Таким образом, Галия Тынбаева стала единственной представительницей сборной Казахстана, кому удалось выйти в финал домашнего Grand Slam.

В общей сложности в стартовый день соревнования честь Казахстана защищали 20 спортсменов.

Ранее сообщалось, что шансы на медаль имеет Елдос Сметов, который оспорит бронзовую медаль в весе до 60 кг.