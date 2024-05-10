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    15:18, 10 Май 2024 | GMT +6

    Елдос Сметов будет бороться за «бронзу» на домашнем Grand Slam

    Елдос Сметов, дзюдо
    Фото: НОК Казахстана

    В Астане проходит стартовый день престижного турнира Международного календаря дзюдо  Grand Slam. Самый титулованный дзюдоист страны Елдос Сметов в вечерней сессии оспорит бронзовую медаль соревнования, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В дебютном поединке наш соотечественник подсечкой победил противника из Португалии Лопеса. За выход в четвертьфинал Сметов совершил два мощных броска марокканцу Саддики и вышел в полуфинал «Большого шлема».

    В битве за выход в решающую стадию состязания Сметову противостоял Рамазан Абдулаев (Россия) выступающий под нейтральным статусом. Победа досталась представителю соседнего государства.

    В утешительной встрече Елдос смог выверенными действиями добиться успеха над туркменским дзюдоистом и тем самым завоевал право побороться в финальном блоке за бронзовую награду турнира.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Астана
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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