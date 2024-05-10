Елдос Сметов будет бороться за «бронзу» на домашнем Grand Slam

В Астане проходит стартовый день престижного турнира Международного календаря дзюдо Grand Slam. Самый титулованный дзюдоист страны Елдос Сметов в вечерней сессии оспорит бронзовую медаль соревнования, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В дебютном поединке наш соотечественник подсечкой победил противника из Португалии Лопеса. За выход в четвертьфинал Сметов совершил два мощных броска марокканцу Саддики и вышел в полуфинал «Большого шлема».

В битве за выход в решающую стадию состязания Сметову противостоял Рамазан Абдулаев (Россия) выступающий под нейтральным статусом. Победа досталась представителю соседнего государства.

В утешительной встрече Елдос смог выверенными действиями добиться успеха над туркменским дзюдоистом и тем самым завоевал право побороться в финальном блоке за бронзовую награду турнира.