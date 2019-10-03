Настало время приступить к обсуждению вопроса о преобразовании СВМДА в организацию – Президент РК

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Настало время приступить к обсуждению вопроса о преобразовании СВМДА в организацию. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

К. Токаев отметил, что Казахстан всегда был и остается последовательным сторонником превентивной дипломатии и разоружения.

«Полезную роль может сыграть Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое доказало свою востребованность как площадка для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности. Считаю, что настало время приступить к обсуждению вопроса о преобразовании данного форума в организацию», - заявил Глава государства.

Глава государства добавил, что построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом. Казахстан неоднократно предлагал наладить взаимодействие между СВМДА и ОБСЕ.

«Главным элементом общей работы в нашем регионе могут стать борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией и наркотрафиком. К созидательной повестке дня можно отнести развитие человеческого капитала, внедрение лучших практик госуправления, наращивание инновационного потенциала, эффективное и рациональное использование водных ресурсов», - сказал К. Токаев.





Президент также подчеркнул, что достижение мира, свободного от ядерного оружия, остается ключевым приоритетом внешней политики Казахстана.

Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.