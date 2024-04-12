Насосную станцию собираются включить в карту риска по району Алтай ВКО

Насосная станция по откачке воды из карьера бывшего Зыряновского рудника построена в 2010 году. Ее основная миссия — защита от подтоплений старой части города Алтай. Объект посетил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

После прекращения разработки полиметаллических полезных ископаемых за несколько лет образовалось карьерной озеро, чтобы поддерживать уровень воды в нем на проектной отметке, необходима откачка насосом.

Фото: акимат ВКО

Из-за большого объема паводковых и грунтовых вод насосная станция работает в усиленном круглосуточном режиме. Акимат района принял все необходимые превентивные меры. Чтобы избежать подтопления ключевого объекта — построена дамба, создан резерв оборудования и трубопровода. Аким района Ренат Курмамбаев предложил обустроить дополнительную станцию либо выполнить водоотвод самотечным каналом или подземным туннелем.

Фото: акимат ВКО

Глава региона Ермек Кошербаев поручил представить обоснованные технические предложения, также включить данный объект в карту риска по району Алтай.

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