Дорожное полотно трассы обвалилось в Восточно-Казахстанской области

Обвал дорожного полотна произошел на трассе в Маркакольском районе ВКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

Сегодня утром на 13 км трассы областного значения Теректы — Уранхайка — Тоскайын (участок перевала «Мраморный») произошел обвал дорожного полотна из-за переувлажнения грунта.

— На данный момент в целях безопасности жителей, участок трассы закрыт. О ситуации сообщили дежурные «КазАвтоЖол». На месте работают специалисты МИО и ДЧС ВКО. Сотрудниками полиции на указанном участке дороги организовано дежурство. Для восстановительных работ привлечена тяжелая техника, — говорится в сообщении акимат ВКО.