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    09:49, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Дорожное полотно трассы обвалилось в Восточно-Казахстанской области

    Обвал дорожного полотна произошел на трассе в Маркакольском районе
    Фото: акимат ВКО

    Обвал дорожного полотна произошел на трассе в Маркакольском районе ВКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Сегодня утром на 13 км трассы областного значения Теректы — Уранхайка — Тоскайын (участок перевала «Мраморный») произошел обвал дорожного полотна из-за переувлажнения грунта.

    — На данный момент в целях безопасности жителей, участок трассы закрыт. О ситуации сообщили дежурные «КазАвтоЖол». На месте работают специалисты МИО и ДЧС ВКО. Сотрудниками полиции на указанном участке дороги организовано дежурство. Для восстановительных работ привлечена тяжелая техника, — говорится в сообщении акимат ВКО.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Трассы Акимат Происшествия
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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