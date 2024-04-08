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    21:12, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Подтопление села предотвратили в ВКО 

    паводок
    Фото: акимат ВКО

    Подтопление села предотвратили в Восточно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    На пульт дежурного оперативного штаба ВКО позвонил житель села Богатырева района Алтай, который сообщил, о подтоплении жилого дома.  Экстренно на место происшествия прибыли аким района Алтай, специалисты ДЧС и коммунальных служб.

    Было установлено, что в связи с поднятием грунтовых вод и уровнем воды в реке Бухтарма, произошло частичное подтопление двух жилых домов.

    — Силами ДЧС ВКО, местными исполнительными органами, военнослужащими личного состава производятся работы по отводу воды. Также привлечено 10 единиц техники. Уровень воды падает.  Угрозы населенному пункту нет, — сообщили в акимате.

    В двух домах проживают четыре человека. Они отказались от эвакуации и размещены у родственников. Аким района встретился с жителями подтопленных домов. И заверил, что всеми мерами господдержки пострадавшие будут обеспечены в кратчайшие сроки. В селе проводятся все необходимые работы по отводу воды и обваловке территорий.

    Накануне, в области из-за резкого потепления было объявлено штормовое предупреждение. Круглосуточно работает оперативная линия 112 и телефон ситуационного центра акима ВКО — 109. Все службы региона переведены в усиленный режим работы. Каждый час информация поступает в областной штаб.

    Теги:
    ДЧС МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Акимат Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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