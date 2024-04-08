Подтопление села предотвратили в ВКО 

Подтопление села предотвратили в Восточно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

На пульт дежурного оперативного штаба ВКО позвонил житель села Богатырева района Алтай, который сообщил, о подтоплении жилого дома. Экстренно на место происшествия прибыли аким района Алтай, специалисты ДЧС и коммунальных служб.

Было установлено, что в связи с поднятием грунтовых вод и уровнем воды в реке Бухтарма, произошло частичное подтопление двух жилых домов.

— Силами ДЧС ВКО, местными исполнительными органами, военнослужащими личного состава производятся работы по отводу воды. Также привлечено 10 единиц техники. Уровень воды падает. Угрозы населенному пункту нет, — сообщили в акимате.

В двух домах проживают четыре человека. Они отказались от эвакуации и размещены у родственников. Аким района встретился с жителями подтопленных домов. И заверил, что всеми мерами господдержки пострадавшие будут обеспечены в кратчайшие сроки. В селе проводятся все необходимые работы по отводу воды и обваловке территорий.

Накануне, в области из-за резкого потепления было объявлено штормовое предупреждение. Круглосуточно работает оперативная линия 112 и телефон ситуационного центра акима ВКО — 109. Все службы региона переведены в усиленный режим работы. Каждый час информация поступает в областной штаб.