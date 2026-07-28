На сообщения о лесном пожаре в Алматинской области ответили в ДЧС

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области прокомментировали распространяемую в социальных сетях рассылку с предупреждением о якобы лесном пожаре, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, на данный момент информация о возгорании лесного массива в ведомство не поступала.

— В настоящее время в ДЧС Алматинской области информация о лесном пожаре не поступала. Сообщения о факте лесного пожара на линии «112» и «101» не зарегистрированы. Официальная информация о происшествиях и чрезвычайных ситуациях публикуется на официальных интернет-ресурсах МЧС Республики Казахстан и ДЧС Алматинской области, — сообщили в пресс-службе департамента.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространилась рассылка с предупреждением о якобы произошедшем лесном пожаре в Алматинской области.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано пять лесных пожаров.