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    На сообщения о лесном пожаре в Алматинской области ответили в ДЧС

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области прокомментировали распространяемую в социальных сетях рассылку с предупреждением о якобы лесном пожаре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пять лесных пожаров зарегистрировали за сутки в Казахстане
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС, на данный момент информация о возгорании лесного массива в ведомство не поступала.

    — В настоящее время в ДЧС Алматинской области информация о лесном пожаре не поступала. Сообщения о факте лесного пожара на линии «112» и «101» не зарегистрированы. Официальная информация о происшествиях и чрезвычайных ситуациях публикуется на официальных интернет-ресурсах МЧС Республики Казахстан и ДЧС Алматинской области, — сообщили в пресс-службе департамента.

    Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространилась рассылка с предупреждением о якобы произошедшем лесном пожаре в Алматинской области.

    Отметим, что за прошедшие сутки на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано пять лесных пожаров.

    ДЧС Регионы Казахстана Алматинская область Лесные пожары
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор