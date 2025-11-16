На Солнце начинается период низкой активности

К Земле пришла периферия плазменного облака от вспышки X4.0 в области 4274, хотя сама группа пятен уже ушла за край солнечного диска. На момент прохождения выброса она уже не наблюдалась на солнечном диске. Таким образом, событие стало «последним сигналом» от региона, который породил шесть вспышек X-класса, включая два самых мощных события года, и затем ушел на обратную сторону Солнца.

Несмотря на необычную геометрию выброса — плазма пришла под углом около 60 градусов — удар оказался слабым. Фиксируются скачки магнитного поля и небольшой рост плотности, типичные для периферии выбросов. Также отмечено повышение температуры и скорости солнечного ветра. Геомагнитные индексы плавно растут, но остаются в зеленой зоне.

Наблюдения допускают вариант, что более сильный удар может еще последовать, однако текущее развитие событий указывает на умеренный характер воздействия.

После ухода области 4274 солнечный диск выглядит почти пустым. Если новых активных регионов не появится, на Солнце ожидается период пониженной активности.

Напомним, несколько дней назад магнитная буря планетарного масштаба произошла на Земле.