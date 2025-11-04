На слухи о покупке «Окжетпеса» китайской компанией ответили в федерации футбола

— Почему нет? Это привлечение капитала — всемирная практика. Мы знаем, что, например, в клубах Английской Премьер-лиги многие инвесторы — из США, Китая и Таиланда. Это нормальная мировая практика, почему мы не должны ее использовать? Если это принесет пользу каждому клубу, если это даст развитие нашему футболу, то мы должны рассматривать такие возможности, — сказал Давид Лория в кулуарах Правительства.

Он также прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что клуб «Окжетпес» из Кокшетау может быть выкуплен китайской компанией.

— Давайте подождем. Я знаю, что будут вестись переговоры. Потом посмотрим, насколько это будет реализуемо. Но на самом деле это интересная практика — если иностранный инвестор готов зайти с капиталом в казахстанский футбол, — ответил Давид Лория.

Ранее стало известно, что три казахстанских футбольных клуба станут частными до конца ноября.