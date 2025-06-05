Наследный принц Дубая освободил более 300 граждан от ипотечных кредитов

Наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум распорядился освободить 303 гражданина от обязательств по погашению жилищных кредитов на общую сумму 101 млн дирхамов (около 14 млрд тенге).

Инициатива реализована по прямому указанию вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида Аль-Мактума.

Решение приурочено к предстоящему празднику Ид аль-Адха (Курбан Айт) и совпадает с первыми десятью днями мусульманского месяца Зуль-хиджа — временем, когда мусульмане по всему миру совершают благие дела и вспоминают о священных обязанностях, сообщает Khaleej Times.

Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заида аль-Нахайян распорядился освободить от долгов 222 граждан, включая пенсионеров и получателей социальной помощи.

Кроме того, на этой неделе было объявлено об освобождении 963 заключенных из пенитенциарных учреждений страны, при этом государство взяло на себя обязательства по оплате их финансовых долгов.

Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днем Курбан айта.

Читайте также: В этом году король Марокко призвал отказаться от забоя овец на Курбан айт.