Наследный принц Абу-Даби посетит Казахстан

В ходе переговоров с Президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.

Ранее в Москве состоялись переговоры Президента Казахстана с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.