19:34, 08 Май 2025 | GMT +5
Наследный принц Абу-Даби посетит Казахстан
11-12 мая Казахстан с официальным визитом посетит Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе переговоров с Президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.
Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.
Ранее в Москве состоялись переговоры Президента Казахстана с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.