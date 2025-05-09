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    19:34, 08 Май 2025 | GMT +5

    Наследный принц Абу-Даби посетит Казахстан

    11-12 мая Казахстан с официальным визитом посетит Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    флаг Казахстан и ОАЭ, Қазақстан мен БАӘ туы
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В ходе переговоров с Президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. 

    Ранее в Москве состоялись переговоры Президента Казахстана с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан ОАЭ Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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