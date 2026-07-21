Наследие Яссауи будут популяризировать в рамках нового проекта

В Туркестане состоялся научно-просветительский семинар «Ясауи керуені», посвященный изучению и популяризации духовно-философского наследия Ходжи Ахмета Яссауи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Инициатива реализуется во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о широком продвижении личности и наследия Ходжи Ахмета Яссауи в регионах страны и за рубежом.

В семинаре приняли участие представители государственных органов, ученые, теологи, религиоведы, деятели культуры, молодежь и представители средств массовой информации.

Основными темами обсуждения стали историческое и духовное значение учения Яссауи, нравственные идеи труда «Диуани хикмет», роль наследия мыслителя в укреплении национальной идентичности и формировании духовных ценностей.

С научными докладами выступили профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Яссауи Досай Кенжетай, доцент университета Сержан Оразбай, директор научно-исследовательского института «Ясауитану» Бауржан Сайфунов и доктор философии Мухит Толеген.

Ученые рассмотрели влияние учения Яссауи на национальное самосознание, воспитательное значение хикметов, а также историческую и духовную преемственность между наследием мыслителя и традициями казахского народа.

Ранее книги на четырех языках о наследии Яссауи представили в Астане.