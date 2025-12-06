Насколько выросла доля казахстанских стройматериалов в отрасли
О том, какова доля отечественной продукции в строительной отрасли, на официальный запрос агентства Kazіnform дали ответ в Министерстве промышленности и строительства РК.
— Производство строительных материалов в Казахстане обеспечивает стабильное развитие этой отрасли и играет важную роль в удовлетворении потребностей строительного рынка страны. В Казахстане имеются значительные ресурсы и потенциал для широкомасштабного производства стройматериалов. В настоящее время доля отечественных товаров в производстве строительных материалов составляет 70,2%, — сообщается в ответе МПС РК.
Отечественные производители полностью обеспечивают внутренний рынок основными материалами — товарным бетоном, железобетоном, сухими строительными смесями, портландцементом и газоблоками.
Сегодня строительные материалы в общем объеме промышленного производства составляют 2,78%, а в обрабатывающей промышленности — 5,77%, сообщили в ведомстве.
Напомним, по итогам 2024 года доля отечественных стройматериалов составила 66,4%.