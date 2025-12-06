Насколько выросла доля казахстанских стройматериалов в отрасли

— Производство строительных материалов в Казахстане обеспечивает стабильное развитие этой отрасли и играет важную роль в удовлетворении потребностей строительного рынка страны. В Казахстане имеются значительные ресурсы и потенциал для широкомасштабного производства стройматериалов. В настоящее время доля отечественных товаров в производстве строительных материалов составляет 70,2%, — сообщается в ответе МПС РК.