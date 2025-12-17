Насколько надежна охрана казахстанских музеев

В кулуарах Мажилиса журналисты напомнили об ограблении Лувра в октябре этого года и спросили, как защищены музеи в Казахстане.

— Буквально на прошлой неделе департаментом по контролю за охранной деятельностью провели проверку и оценили состояние музеев. Эта работа находится у нас на постоянном контроле. У нас есть конкретный перечень музеев — национальных и государственных, которые находятся под охраной сотрудников полиции, а также ряд музеев, находящихся под контролем местных исполнительных органов. Мы завершим проверку к концу следующей недели и внесем соответствующее представление через Правительство. Мы видим, что усиление требуется, и дадим рекомендации местным исполнительным органам, чтобы недопустить противоправные действия в отношении имущества музеев, — сказал Санжар Адилов.

Напомним, ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Грабители за семь минут похитили ювелирные украшения и драгоценности, которые оцениваются в 88 млн евро. Через неделю нескольких подозреваемых арестовали. После ограбления стало известно, что примерно в трети залов музея нет камер наблюдения, а имевшаяся сигнализация не сработала.

Ранее сенатор Нурторе Жусип отметил, что музейная отрасль сегодня сталкивается с серьезными вызовами и требует системного обновления.