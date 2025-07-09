Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями

— С 2021 года в городе действует программа по адаптации городской среды. В плане — привести в соответствие 1 595 объектов — это школы, поликлиники, госучреждения и другие важные локации. На сегодня паспортизированы 895 объектов — больше половины от плана. Данные вносятся в интерактивную карту доступности на портале Inva.gov.kz. Портал доступен для всех, — сообщили в управлении занятости и соцзащиты населения в ответе на запрос редакции.

По данным столичного акимата, в 2025 году в рамках госзаказа реализуется социальный проект по мониторингу 1 200 объектов здравоохранения, образования и других сфер. Его проводит Центр «Независимая жизнь „ДОС“. Работы выполняют специалисты с аттестацией, выданной уполномоченным органом.

В то же время в бюджете управления занятости и социальной защиты не предусмотрено финансирование на адаптацию объектов.

Ключевые элементы, которые отвечают требованиям безбарьерной среды:

наличие пандуса с правильным уклоном;

наличие поручней и тактильных указателей;

соответствующая ширина дверных проемов;

наличие санитарных комнат, адаптированных под нужды людей с особыми потребностями;

обозначение ступеней и парковочных мест;

соответствие лифтов и порогов нормативам.

Корреспондент Kazinform прошелся по социальным и другим объектам столицы, чтобы посмотреть их доступность для людей с особыми потребностями.

У одного из спортивных объектов Астаны установлены пандус удобной высоты и кнопка вызова сотрудников — важная деталь для маломобильных граждан.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

На следующем снимке — одна из городских школ. Здесь также предусмотрены удобный угол наклона пандуса и кнопка вызова.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

В одной из городских поликлиник для посетителей есть низкий пандус и возможность вызвать сотрудников с помощью кнопки. В учреждение, куда может понадобиться срочно попасть каждому, это обязательный минимум.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

Порадовало наличие таблички с шрифтом Брайля и тактильных указателей на полу — важные элементы для людей с нарушением зрения.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

Вот так обустроена уборная для людей с особыми потребностями в одном из торгово-развлекательных центров. На оптимальной высоте расположена раковина, установлены поручни.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

А вот в ближайшем продуктовом магазине картина уже иная. Пандус слишком высокий и крутой — заехать на кресле-коляске будет крайне сложно и небезопасно.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

Ниже — пандус в городской аптеке. Спуститься по нему человеку с особыми потребностями практически невозможно.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

Хотя встречаются и удачные примеры. Например, здесь предусмотрен плавный спуск, но, к сожалению, без поручней для безопасности.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

Ситуация в жилых домах тоже разная. В одном из комплексов пандусы узкие, с резкими поворотами — заезжать на кресле-коляске будет непросто.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

А в другом жилом комплексе — широкий и плавный пандус, но снова без поручней.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

По городу работают «говорящие светофоры», которые помогают людям с нарушением слуха. Такие устройства есть, но сколько их и где именно они установлены — информацию редакции получить не удалось.

Что касается общественного транспорта: в Астане насчитывается 1 648 единиц подвижного состава, из которых 1 504 (91%) оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров. В аэропортах и на вокзалах для людей с нарушением слуха и зрения установлены индукционные петли.

С 2014 года в Астане действует Центр квалификации специалистов транспорта, где водителей обучают обслуживанию пассажиров с особыми потребностями по международным стандартам.

Таким образом, ситуация с доступностью объектов для людей с особыми потребностями в нашем городе остается неоднозначной. С одной стороны, многие здания уже адаптированы и соответствуют требованиям безбарьерной среды. С другой — по-прежнему встречаются случаи, когда даже повседневные места, куда ежедневно приходят сотни горожан, оказываются недоступными из-за конструктивных нарушений.

Согласно приказу министра индустрии и инфраструктурного развития от 2019 года, при вводе в эксплуатацию объектов органы соцзащиты обязаны подписывать декларацию о соответствии требованиям доступности. Мониторинг проводят в рамках соцзаказа и отдельных проектов, а за соблюдением законодательства следит департамент комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты по Астане.

С 2024 года в Казахстане введены правила назначения внештатных советников министров и акимов по вопросам инвалидности — они помогают учитывать мнение людей с особыми потребностями при принятии решений для создания по-настоящему удобной среды.

Жители могут направлять жалобы и предложения через платформу e-Otinish, которая обеспечивает обратную связь и позволяет оценивать работу госорганов.

Ранее мы писали, как в Казахстане поддерживают людей с особыми потребностями.

О помощи, которую получают в Астане, рассказал аким города.

Также сообщалось, что сопровождающие людей с особыми потребностями смогут приобрести ж/д билеты с 50% скидкой.