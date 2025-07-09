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    20:00, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями

    В Астане проживают 38 009 человек с особыми потребностями — из них 27 140 взрослых и 10 869 детей. 2 945 человек, в том числе 694 ребенка, передвигаются на креслах-колясках, передает агентство Kazinform.

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Kazinform

    — С 2021 года в городе действует программа по адаптации городской среды. В плане — привести в соответствие 1 595 объектов — это школы, поликлиники, госучреждения и другие важные локации. На сегодня паспортизированы 895 объектов — больше половины от плана. Данные вносятся в интерактивную карту доступности на портале Inva.gov.kz. Портал доступен для всех, — сообщили в управлении занятости и соцзащиты населения в ответе на запрос редакции.

    По данным столичного акимата, в 2025 году в рамках госзаказа реализуется социальный проект по мониторингу 1 200 объектов здравоохранения, образования и других сфер. Его проводит Центр «Независимая жизнь „ДОС“. Работы выполняют специалисты с аттестацией, выданной уполномоченным органом.

    В то же время в бюджете управления занятости и социальной защиты не предусмотрено финансирование на адаптацию объектов.

    Ключевые элементы, которые отвечают требованиям безбарьерной среды:

    • наличие пандуса с правильным уклоном;
    • наличие поручней и тактильных указателей;
    • соответствующая ширина дверных проемов;
    • наличие санитарных комнат, адаптированных под нужды людей с особыми потребностями;
    • обозначение ступеней и парковочных мест;
    • соответствие лифтов и порогов нормативам.

    Корреспондент Kazinform прошелся по социальным и другим объектам столицы, чтобы посмотреть их доступность для людей с особыми потребностями.

    У одного из спортивных объектов Астаны установлены пандус удобной высоты и кнопка вызова сотрудников — важная деталь для маломобильных граждан.

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform
    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    На следующем снимке — одна из городских школ. Здесь также предусмотрены удобный угол наклона пандуса и кнопка вызова.

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform
    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    В одной из городских поликлиник для посетителей есть низкий пандус и возможность вызвать сотрудников с помощью кнопки. В учреждение, куда может понадобиться срочно попасть каждому, это обязательный минимум.

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform
    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    Порадовало наличие таблички с шрифтом Брайля и тактильных указателей на полу — важные элементы для людей с нарушением зрения.

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform
    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    Вот так обустроена уборная для людей с особыми потребностями в одном из торгово-развлекательных центров. На оптимальной высоте расположена раковина, установлены поручни.

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    А вот в ближайшем продуктовом магазине картина уже иная. Пандус слишком высокий и крутой — заехать на кресле-коляске будет крайне сложно и небезопасно.

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    Ниже — пандус в городской аптеке. Спуститься по нему человеку с особыми потребностями практически невозможно.

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    Хотя встречаются и удачные примеры. Например, здесь предусмотрен плавный спуск, но, к сожалению, без поручней для безопасности.

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    Ситуация в жилых домах тоже разная. В одном из комплексов пандусы узкие, с резкими поворотами — заезжать на кресле-коляске будет непросто.

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    А в другом жилом комплексе — широкий и плавный пандус, но снова без поручней.

    Насколько Астана доступна для людей с особыми потребностями
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    По городу работают «говорящие светофоры», которые помогают людям с нарушением слуха. Такие устройства есть, но сколько их и где именно они установлены — информацию редакции получить не удалось.

    Что касается общественного транспорта: в Астане насчитывается 1 648 единиц подвижного состава, из которых 1 504 (91%) оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров. В аэропортах и на вокзалах для людей с нарушением слуха и зрения установлены индукционные петли.

    С 2014 года в Астане действует Центр квалификации специалистов транспорта, где водителей обучают обслуживанию пассажиров с особыми потребностями по международным стандартам.

    Таким образом, ситуация с доступностью объектов для людей с особыми потребностями в нашем городе остается неоднозначной. С одной стороны, многие здания уже адаптированы и соответствуют требованиям безбарьерной среды. С другой — по-прежнему встречаются случаи, когда даже повседневные места, куда ежедневно приходят сотни горожан, оказываются недоступными из-за конструктивных нарушений.

    Согласно приказу министра индустрии и инфраструктурного развития от 2019 года, при вводе в эксплуатацию объектов органы соцзащиты обязаны подписывать декларацию о соответствии требованиям доступности. Мониторинг проводят в рамках соцзаказа и отдельных проектов, а за соблюдением законодательства следит департамент комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты по Астане.

    С 2024 года в Казахстане введены правила назначения внештатных советников министров и акимов по вопросам инвалидности — они помогают учитывать мнение людей с особыми потребностями при принятии решений для создания по-настоящему удобной среды.

    Жители могут направлять жалобы и предложения через платформу e-Otinish, которая обеспечивает обратную связь и позволяет оценивать работу госорганов.

    Ранее мы писали, как в Казахстане поддерживают людей с особыми потребностями.

    О помощи, которую получают в Астане, рассказал аким города.

    Также сообщалось, что сопровождающие людей с особыми потребностями смогут приобрести ж/д билеты с 50% скидкой.

    Теги:
    Инфраструктура Социальная поддержка Астана Лица с инвалидностью
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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