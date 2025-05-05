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    15:08, 05 Май 2025 | GMT +5

    Работа и реабилитация: как в Казахстане поддерживают людей с особыми потребностями

    В Казахстане реализуются комплексные меры по поддержке людей с особыми потребностями, как на рынке труда, так и в сфере реабилитации. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев в ответе на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Работа и реабилитация: как в Казахстане поддерживают людей с особыми потребностями
    Фото: freepik.com

    Открытие центров ранней диагностики, поддержки и сопровождения семей с детьми с аутизмом в регионах страны

    В соответствии со стандартом организации педиатрической помощи в РК для своевременного выявления медицинских и социальных рисков в организациях первичной медико-санитарной помощи, где прикреплены дети, создаются центры раннего вмешательства и развития. В указанных центрах проводится модифицированный скрининговый тест «M-CHAT-R» для раннего выявления аутизма у детей.

    — Президент поручил строительство крупных реабилитационных центров в 12 регионах страны: Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жетысуская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент. В 2023 году введены в эксплуатацию четыре реабилитационных центра: в городах Семей и Тараз (по 150 мест), в 2024 году — в Кентау (200 мест) и Уральске (150 мест), — говорится в ответе на депзапрос.

    Также, по словам Ермека Кошербаева, ведется строительство центров в Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях, их планируется ввести в эксплуатацию в 2025–2026 годах. В Шымкенте начаты строительные работы. В Алматы, Астане, области Жетысу и Павлодарской области определены земельные участки, ведутся организационные мероприятия по строительству.

    — Министерство труда и социальной защиты населения в сотрудничестве с общественным фондом «Қазақстан халқына», фондами «Қамқорлық Қоры», «Samruk-Kazyna Trust» и акиматами открыло дневные центры для детей с расстройствами аутистического спектра и иными ментальными нарушениями в 7 регионах (Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Тараз, Костанай и Актобе) с 1 апреля 2025 года. На данный момент эти центры функционируют, — дополнил Е. Кошербаев.

    Обучение и трудоустройство людей с ментальными нарушениями

    Трудоустройство лиц с инвалидностью охватывает несколько направлений:

    • трудоустройство на вакантные рабочие места;
    • квотирование рабочих мест;
    • создание специальных рабочих мест;
    • краткосрочное обучение;
    • выдача безвозмездных грантов;
    • микрокредитование молодежи;
    • направление на субсидируемые рабочие места.

    — Согласно Социальному кодексу, местные исполнительные органы устанавливают квоты для лиц с инвалидностью в размере 2–4% от общего количества рабочих мест. По итогам 2024 года трудоустроено около 8,9 тыс. человек с инвалидностью. В 2024 году 37,6 тыс. человек с инвалидностью обратились в центры занятости, из них 19,4 тыс. трудоустроены, в том числе 10,8 тыс. — на постоянную работу, 8,6 тыс. — на субсидируемые рабочие места. С начала 2025 года мерами охвачено 6,1 тыс. человек, — сообщил заместитель Премьер-министра РК.

    Также по запросу работодателей осуществляется профессиональное обучение. В 2024 году краткосрочным профессиональным обучением охвачено 329 человек с инвалидностью. По проекту «Бастау Бизнес» обучено 5,3 тыс. человек, из них 3,8 тыс. получили сертификаты.

    Отмечается, что уязвимым категориям населения (в том числе лицам с инвалидностью, не имеющим противопоказаний к труду, родителям и супругам, воспитывающим детей с инвалидностью) предоставляются государственные гранты в размере 400 МРП.

    Ранее мы писали, что свыше 211 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг. 

    Напомним, что в конце апреля в Астане прошел благотворительный забег «Run for autism». Также в Астане состоялась третья ежегодная встреча родителей детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) — «Аutism Talks: вдохновляющие истории родителей особенных детей». 

    Теги:
    Социальная поддержка Работа Ермек Кошербаев Лица с инвалидностью Аутизм Особенные дети Господдержка Ментальное здоровье Трудоустройство
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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