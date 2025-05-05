Работа и реабилитация: как в Казахстане поддерживают людей с особыми потребностями

Открытие центров ранней диагностики, поддержки и сопровождения семей с детьми с аутизмом в регионах страны

В соответствии со стандартом организации педиатрической помощи в РК для своевременного выявления медицинских и социальных рисков в организациях первичной медико-санитарной помощи, где прикреплены дети, создаются центры раннего вмешательства и развития. В указанных центрах проводится модифицированный скрининговый тест «M-CHAT-R» для раннего выявления аутизма у детей.

— Президент поручил строительство крупных реабилитационных центров в 12 регионах страны: Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жетысуская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент. В 2023 году введены в эксплуатацию четыре реабилитационных центра: в городах Семей и Тараз (по 150 мест), в 2024 году — в Кентау (200 мест) и Уральске (150 мест), — говорится в ответе на депзапрос.

Также, по словам Ермека Кошербаева, ведется строительство центров в Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях, их планируется ввести в эксплуатацию в 2025–2026 годах. В Шымкенте начаты строительные работы. В Алматы, Астане, области Жетысу и Павлодарской области определены земельные участки, ведутся организационные мероприятия по строительству.

— Министерство труда и социальной защиты населения в сотрудничестве с общественным фондом «Қазақстан халқына», фондами «Қамқорлық Қоры», «Samruk-Kazyna Trust» и акиматами открыло дневные центры для детей с расстройствами аутистического спектра и иными ментальными нарушениями в 7 регионах (Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Тараз, Костанай и Актобе) с 1 апреля 2025 года. На данный момент эти центры функционируют, — дополнил Е. Кошербаев.

Обучение и трудоустройство людей с ментальными нарушениями

Трудоустройство лиц с инвалидностью охватывает несколько направлений:

трудоустройство на вакантные рабочие места;

квотирование рабочих мест;

создание специальных рабочих мест;

краткосрочное обучение;

выдача безвозмездных грантов;

микрокредитование молодежи;

направление на субсидируемые рабочие места.

— Согласно Социальному кодексу, местные исполнительные органы устанавливают квоты для лиц с инвалидностью в размере 2–4% от общего количества рабочих мест. По итогам 2024 года трудоустроено около 8,9 тыс. человек с инвалидностью. В 2024 году 37,6 тыс. человек с инвалидностью обратились в центры занятости, из них 19,4 тыс. трудоустроены, в том числе 10,8 тыс. — на постоянную работу, 8,6 тыс. — на субсидируемые рабочие места. С начала 2025 года мерами охвачено 6,1 тыс. человек, — сообщил заместитель Премьер-министра РК.

Также по запросу работодателей осуществляется профессиональное обучение. В 2024 году краткосрочным профессиональным обучением охвачено 329 человек с инвалидностью. По проекту «Бастау Бизнес» обучено 5,3 тыс. человек, из них 3,8 тыс. получили сертификаты.

Отмечается, что уязвимым категориям населения (в том числе лицам с инвалидностью, не имеющим противопоказаний к труду, родителям и супругам, воспитывающим детей с инвалидностью) предоставляются государственные гранты в размере 400 МРП.

Ранее мы писали, что свыше 211 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг.

Напомним, что в конце апреля в Астане прошел благотворительный забег «Run for autism». Также в Астане состоялась третья ежегодная встреча родителей детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) — «Аutism Talks: вдохновляющие истории родителей особенных детей».