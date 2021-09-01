Насколько выросли цены на продовольствие и стройматериалы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему бесконечного роста цен на продовольствие, товары и услуги поднял депутат Мажилиса Парламента РК Артур Платонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из важнейших и главных вопросов на встречах депутатов партии Nur Otan с избирателями по всей стране - постоянный рост цен на продовольствие, товары, услуги, что фактически приводит к снижению уровня жизни. Объяснения чиновников объективными мировыми сложностями, пандемией, резким падением экономик, массовой безработицей и обнищанием сотен миллионов человек, даже, если и логичны, но практически бесполезны. Снижение покупательской способности, увеличение расходов, сокращение возможностей очевидны», - отметил Артур Платонов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что действия отдельных министерств вызывают у граждан сложные эмоции - от удивления и недоумения до негодовании и возмущения.

«И далеко не во всём виноваты только мировые кризисы и силы природы. По итогам анализа только за май текущего года цены на продовольственные товары в РК выросли за месяц в среднем на 0,8%, в годовой динамике — на 9,3%. Цены на строительные материалы в мае 2021 года продемонстрировали рост всего за месяц на 3,4 процента, а за год - почти на четверть, что при официальном уровне инфляции в 6-7 процентов уже является критически высоким показателем, так же в годовом выражении стоимость отдельных материалов выросла в два и более раза. Причем рост наблюдается регулярно. И проценты по отдельным направлениям куда выше официальных значений. Например, цементные заводы обосновывали рост цен повышением стоимости электроэнергии на 30 процентов, ж/д тарифов - на 17 процентов, аренды вагонов - на 13 процентов, даже бумажные упаковочные мешки подорожали на 16 процентов. Во многом – это следствие ошибок на правительственном уровне, в том числе, в координации работы министерств и взаимодействия между центром и регионами. Что не позволяет быстро эффективно преодолевать последствия упущений и в масштабе областей», - подчеркнул Артур Платонов.

Он также добавил, что когда предприниматели, только начали возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса, в нескольких регионах случилась засуха, резко возросло число насекомых, губящих скот и урожай.

«Неужели в век высоких технологий, промышленных революций и тотальной цифровизации, совершенно невозможно просчитать и предвидеть последствия, быть к ним готовыми и помочь людям? Что мы видели особенно на начальном этапе? Бездействие местных исполнительных органов, несогласованные действия с министерствами, гибель тысяч голов скота, огромных посевов и разорение крестьянских хозяйств, создание условий для дальнейшего роста цен по всей стране, который теперь объясняют природными факторами. В то время, как жителям в значительной степени помогают ребята - волонтеры, предприниматели из других областей. Министерство сельского хозяйства запросило 20 миллиардов из государственных средств на ликвидацию последствий засухи. А сколько бы обошлось своевременное предупреждение трагедии? Или у нас нет специалистов, которые способны использовать достижения современной науки? Есть лишь кадры, готовые осваивать средства после катастрофических последствий? При том, что, о проблеме роста цен и отсутствия подножного корма для скота было известно еще весной, общественность и фермеры обращались к местным акиматам за помощью, но, увы, должностные лица своим безразличием довели ситуацию до критической», - добавил Артур Платонов.

В связи с этим депутат попросил ответить на следующие вопросы:

- Было ли известно местным исполнительным органам и Министерству сельского хозяйства о надвигающейся засухе?

- Проводиться ли мониторинг метеоусловий, на основании которого осуществляется планирование в стратегических отраслях?

- Существует ли алгоритм или методика борьбы с проявлениями засухи?

- Кто понесет ответственность за несвоевременное решение сложившейся ситуации?

- Какая работа намечена Правительством по недопущению дальнейшего роста цен на продукты, товары, услуги? Что будет сделано для поддержки бизнеса и вывода из кризиса наиболее пострадавших отраслей?

«На основании вышеизложенного просим проинформировать о проделанной работе в сроки, установленные законодательством», - заключил А.Платонов.