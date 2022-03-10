Насколько готова техника к посевным работам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о готовности техники к посевным работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях имеется в наличии более 144 тыс. тракторов, 4,7 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 77 тыс. сеялок, 221 тыс. почвообрабатывающих орудий», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

По его словам, использование имеющихся современных посевных комплексов, одновременно выполняющих несколько технологических операций, позволяет осуществить посев 70% площадей зерновых культур.

«Готовность указанной техники на текущую дату составляет порядка 92%, к началу массового проведения посевных работ, готовность будет обеспечена на 100%», - заключил вице-министр.

Ранее он озвучил планы по снижению посевов пшеницы.