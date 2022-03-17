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    21:34, 16 Март 2022 | GMT +6

    Нашу страну ждут позитивные перемены - депутат маслихата

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Алматинской области, член филиала партии «AMANAT», спортсмен и тренер клуба имени Сагадата Нурмагамбетова Нурсултан Орынбасаров высказался о Послании Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня исторический день! Послушал Послание нашего Президента, и могу сказать, что наша уверенность в завтрашнем дне укрепилась. Мы поняли, что в будущем нашу страну ждут позитивные перемены. Этому свидетельствуют сегодняшние инициативы Главы государства: это сокращение числа депутатов в Сенате, создание национального курултая и конституционного суда, внесение изменений более чем в 30 статей Конституции. Также выполнение предвыборных обещаний депутатов будет строго контролироваться, и это приведет к большому результату», - сказал он.

    Он также считает, что самым важным изменением, упомянутым в Послании, стало создание Абайского, Улытауского и Жетысуского областей.

    «Это давно назревшие проблемы в стране. Создание регионов способствует быстрому развитию этих регионов. Особенно улучшится ситуация в отдаленных аулах, и жизнь будет там более активной. Мы тоже хотим, чтобы такие регионы, где родились такие великие поэты и просветители, как Абай и Шакарим, процветали. Я также надеюсь, что переименование Капшагая в Кунаев будет поддержано всеми казахстанцами», - добавил он.

    «Слова нашего Президента «Я хочу, чтобы счастливая жизнь у наших граждан была не завтра, а уже сегодня» и «Для достижения наших целей обновление государственного аппарата или кадровые изменения недостаточны. Перемены каждый должен начинать с себя» побуждают всех наших соотечественников к единству. Главное, что мы узнали из этого Послания, это то, что желания людей постепенно исполняются. Наш Президент обратился к народу с Посланием, и теперь мы должны работать вместе, чтобы реализовать поставленные задачи», - отметил он.

    С полным текстом Послания Главы государства народу Казахстана можно ознакомиться по ссылке .



    Теги:
    Маслихат Послание Президента РК-2022 Общество Послание Президента РК
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