Нашествие саранчи удалось сдержать в ВКО

В Восточном Казахстане завершили основной этап обработки сельхозугодий против стадной саранчи. За месяц специалисты обработали 18 тысяч гектаров, а эффективность примененных мер составила 95%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК по ВКО, химические обработки проводились в шести районах области, где численность вредителей превысила экономический порог вредоносности.

— Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки. По результатам проведенных обработок биологическая эффективность примененных препаратов достигла 95%, что позволило эффективно сдержать распространение стадной саранчи, — сообщили в инспекции.

Для борьбы с вредителями использовали сразу несколько видов техники. Часть полей обрабатывали наземными вентиляторными опрыскивателями, труднодоступные участки — с помощью сверхлегкой авиации, агродронов и аэрозольных генераторов.

В инспекции отметили, что вся специализированная техника, предусмотренная договором, была своевременно мобилизована, что позволило провести обработки без срыва сроков и защитить сельскохозяйственные угодья от массового распространения вредителей.

Ранее сообщалось, что ученые Казахстана и Китая успешно испытали экологичный биопрепарат против саранчи.