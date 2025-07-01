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    11:25, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Нашествие гусениц в ВКО: начата обработка сел

    В Восточном Казахстане началась борьба с нашествием гусениц, угрожающих частным садам и лесным угодьям, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: акимат Уланского района

    Первые обработки проведены на окраинах села Белогорское, где зафиксировано наибольшее скопление вредителей. Их очаги обнаружены в 25 километрах от населённого пункта. Обработку провели 30 июня с участием специалистов КГУ «Асу-Булакское лесное хозяйство». По официальным данным, опрыскивание проводилось с соблюдением санитарных требований и с применением разрешённых химических препаратов.

    - Работы велись в штатном режиме. Обработано 18 гектаров открытой территории. Всё выполнено в соответствии с утверждёнными нормами, — сообщили в акимате Уланского района.

    Однако пока речь идёт лишь о единичных участках. Жители других сёл, включая Асубулак и Огнёвку, по-прежнему борются с гусеницами самостоятельно.

    Напомним, ранее в районе зафиксировано массовое распространение гусениц, предположительно — непарного шелкопряда.

    Насекомые уже уничтожили листву на деревьях, проникли в огороды и даже в дома. Зафиксированы случаи аллергических реакций при контакте с личинками.

    По мнению специалистов, вспышка стала возможной из-за аномально тёплой и сухой весны.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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