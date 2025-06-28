Полчища гусениц угрожают экосистеме Восточного Казахстана

Жители Белогорского, Асубулака и Огнёвки сообщают о повреждении садов, огородов и лесных угодий. По их словам, насекомые уничтожают лиственные, хвойные и даже плодовые деревья. Эксперты предупреждают о рисках для экологии и урожая, однако меры реагирования пока ограничиваются лабораторной экспертизой.

По данным местных жителей, вспышка началась ещё в прошлом году в лесной полосе, но в этом сезоне вредители стремительно распространились на жилые территории. Наиболее сильный урон нанесён посёлку Белогорский. По словам местной жительницы Татьяны Мезенцевой, гусеницы за несколько недель лишили село привычной зелени.

— Ещё весной всё цвело. А сейчас — ни ягод, ни яблок. Деревья в лесу стоят голыми, засохли. Нам страшно смотреть на это, — сказала она.

Вредители активны не только в лесу и огородах — жители сообщают, что насекомые заползают в дома и цепляются за одежду. Некоторые утверждают, что укусы вызывают аллергические реакции.

Александра Алпысбаева, жительница Белогорского, рассказала, что после укуса гусеницы у неё опухла рука.

— Они как будто на паутинке спускаются с деревьев — и сразу на тебя, падают, как десант с неба. Я не аллергик, но у меня сразу появилась аллергическая реакция. Значит, она действительно ядовитая, — считает жительница села.

По предварительным данным, вредителей привлекли благоприятные погодные условия — тёплая и сухая весна, жаркое начало лета. Бывший лесничий Иван Шаров, проработавший более 40 лет в регионе, говорит, что аналогичных случаев не было с 1970-х годов. Тогда массовое распространение соснового шелкопряда было остановлено из-за резкого похолодания. В этот раз климат лишь способствует размножению гусениц.

— Они едят всё: лиственные, хвойные, даже на колючих лопухах их увидел. И мухи, которые едят гусениц и обычно сдерживают их рост, не появились. Энтомофагов нет, — уточнил Иван Шаров.

Особую тревогу вызывает тот факт, что насекомые атакуют и ели, и лиственницу — а значит, их ареал может расшириться до более высокогорных лесных массивов. При этом, по словам акима села Асубулак Куаныша Кумарулы, вид вредителя пока официально не установлен.

- Сотрудники фитосанитарии уже провели отбор проб. Ждём заключения лаборатории. После него специалисты дадут рекомендации по обработке, — сообщил аким.

В ожидании результатов экспертизы дезинсекционные мероприятия пока не проводятся. Тем временем жители своими силами пытаются сдержать нашествие: собирают гусениц вручную, обрабатывают деревья подручными средствами. Однако в условиях отсутствия централизованной поддержки этого недостаточно.

Жители опасаются, что без оперативной реакции может быть утрачена не только часть урожая, но и экосистема региона. Особенно уязвимыми оказываются удалённые сёла, где огород и сбор дикорастущих плодов — едва ли не единственный источник овощей, ягод и фруктов на столах.

Ситуация в Уланском районе — это не просто локальный инцидент, а потенциальный экологический вызов. Массовое распространение гусениц на фоне изменяющегося климата и ослабления природного контроля может стать фактором риска и для других районов. В социальных сетях жалуются и жители Серебрянска, Алтая.

По информации акимата района, власти готовы приступить к обработке территорий, как только будут получены официальные рекомендации специалистов. Между тем местные жители настаивают: действовать нужно уже сейчас, чтобы успеть сохранить хотя бы часть урожая и лесные массивы.

Ранее сообщалось, что жители Мангистауской области страдают от нашествия черных жуков.