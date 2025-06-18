Жители Мангистауской области страдают от нашествия черных жуков
Массовое скопление черных жуков обнаружено в районном центре Бейнеу, а также в селах Акжигит, Боранкул и Сарга, передает корреспондент агентства Kazinform.
Жительница села Бейнеу Бахыт Тилеумуратова рассказывает, что уже несколько ночей не может спать из-за того, что жуки проникают в дом.
— Как только темнеет, вокруг дома все заполняется жуками. Они лезут в окна, щели, проникают внутрь. Я даже отправила внуков в Актау — боюсь, как бы не залезли в уши. Мы с мужем спим с ватой в ушах. Сколько бы ни убивали, их становится только больше. Вчера пошел дождь — и снова появились. Спать невозможно, — делится женщина.
Насекомые заполонили улицы, парки и даже попадают в колодцы, загрязняя воду. Местные жители не знают, как с ними бороться.
— По ночам слышно, как они шуршат по крыше. Они летают, иногда кусаются. Все соседи жалуются. Пошёл искать, чем их травить, — говорит житель Бейнеу Кенжегул Абилшеев.
По словам руководителя районного фитосанитарного отдела Дастана Муханова, с таким масштабным нашествием сталкиваются впервые.
— Это, скорее всего, природное явление. Мы направили образцы в лабораторию для анализа. После заключения станет ясно, представляют ли жуки карантинную опасность. Но я не рекомендую заниматься травлей самостоятельно — лучше обращаться к специалистам по дезинфекции, — отметил он.