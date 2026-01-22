Наша страна стоит на пороге эпохи конституционной модернизации – сенатор Геннадий Шиповских

Об инициативах в этом направлении говорится с 2022 года. На курултае были определены три актуальных вопроса.

— Первый вопрос касается парламентской системы. В будущем в Парламенте будет 145 депутатов и 8 комитетов. Это отчетливо показывает, что мнение, будто конституционная реформа ограничится только изменениями в Сенате, ошибочно. В нынешнем состоянии в Мажилисе 7 комитетов, в Сенате 6 комитетов, в будущем будет сформирована новая единая и компактная система. Это важный шаг, направленный на повышение эффективности работы Парламента. Второй вопрос — введение института вице-президента. Эта инициатива даст возможность обеспечить политическую преемственность и стабильность в системе власти. Вице-президент будет дополнительной опорой в реализации полномочий Президента, будет организовать решения ряда важных вопросов в процессе управления. Как отметил Глава государства, один из основных приоритетов новой должности — международные форумы и внешняя политика. С этой точки зрения институт вице-президентства будет эффективным механизмом оказания реальной поддержки президентской власти, — сказал сенатор.

По его словам, третий важный вопрос — историческая миссия Национального курултая и Ассамблеи народа Казахстана.

— Эти институты достойно выполнили свои обязанности. В будущем на их месте будет создан высший консультативный орган под названием «Народный совет Казахстана». В его составе будут и представители Ассамблеи народа Казахстана. Поэтому мнение о роспуске Ассамблеи ошибочно. Эта структура играет важную роль в укреплении единства, стабильности и общественного согласия в нашей стране. В общем, курултай показал, что наша страна стоит на пороге эпохи конституционной модернизации, — сказал Геннадий Шиповских.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае отметил значительные изменения в обществе, достигнутые благодаря проведенным реформам и работе курултая.



