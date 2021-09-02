Наша социальная политика становится «человеко-центрированной» - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе заседания экспертного клуба «Sarap» на тему «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» руководитель группы стратегического планирования КИОР «Рухани жаңғыру» Лязат Нуркатова остановилась на основных тезисах Послания Президента народу Казахстана. По ее словам, наша социальная политика становится «человеко-центрированной», модель социального обслуживания населения также модернизируется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев инициировал принятие закона «О профессиональных квалификациях». Современный мир постоянно меняется: появляются новые технологии, происходит стремительная цифровизация. Новое время предъявляет новые требования к сотрудникам и их компетенциям. На передний план выходит «цифровая ловкость» и актуализируется подбор кадров для взаимодействия «человек — машина». Новая тенденция набирает обороты на фоне появления множества новых профессий. В таких реалиях личную конкурентоспособность можно обеспечить только регулярной переквалификацией, освоением новых профессий. Интенсивное развитие технологий стремительно сокращает жизненный цикл профессий. Снижается актуальность тех из них, которые предполагают формализированное выполнение регулярных, простых задач», - считает эксперт.

По ее словам, вместо этого появляются новые специальности и роли.

«Мы видим, как эволюционируют компетентностные парадигмы ряда профессий, к примеру, маркетологов, аналитиков, как преобразуется их профессиональный инструментарий. Растет уровень требований к универсальным компетенциям — так называемым soft skills. Усиливаются требования к адаптивности и гибкости сотрудников. Увеличивается спрос на специалистов, владеющих компетенциями «цифровой ловкости» то есть, умеющих применять новейшие технологии для улучшения профессиональной деятельности в целом. Очевидно, что для решения профессиональных задач, сегодня недостаточно того уровня образования, который человек получает в колледже или вузе. Рынок труда постоянно обновляется и формируется запрос на высококомпетентных, способных к дальнейшему обучению кандидатов», - пояснила спикер.

Есть необходимость повышения квалификации не только «вглубь», но и «вширь», обретая смежные компетенции, для решения профессиональных задач.

«Принятие такого закона будет стимулировать профессиональное сообщество к саморазвитию, и способствовать привитию принципа Lifelong learning среди населения: от школьников до поколения «третьего возраста». Казахстан – социальное государство. Наша социальная политика становится «человеко-центрированной», модель социального обслуживания населения также модернизируется. Всесторонняя помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации – один из наших приоритетов. Во втором для себя Послании в сентябре 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать социальный кодекс. Документ для Казахстана новый и обосновывается его разработка необходимостью объединить все законы, регламентирующие социальную сферу в один кодекс. На сегодняшний день таких законов не менее 17 (о пособиях, об адресной помощи, об обязательном социальном страховании, о пенсионном обеспечении и другие).

Главной задачей нового кодекса является четкая регламентация того, кто, в каких случаях и на какую помощь может рассчитывать от государства. Но, к сожалению, в Послании Глава государства отметил, что в обществе имеют место патерналистские настроения и социальное иждивенчество. Повышение правового статуса социального работника, укрепление его профессиональных компетенций и квалификации позволит качественно проводить оценку потребностей и мониторинг оказания социальных услуг и помощи населению в целом, не только людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», - прокомментировала она.

Сегодня, ввиду потрясений, вызванных коронакризисом, по мнению эксперта, социальная политика должна обеспечить граждан фундаментальными правами.

«Особенно это касается уязвимых категорий, как многодетные семьи, одинокие родители, инвалиды, пожилые, вышедшие на свободу и другие. В стране немало граждан, сознательно эксплуатирующих государственные социальные программы. Такая ситуация формирует неправильные установки в общественном сознании. Поэтому нам нужны коренные изменения в самосознании граждан, обществе, законодательстве. В готовящемся Социальном кодексе всем этим вопросам нужно уделить пристальное внимание. Новый социальный кодекс будет, по сути, новым стандартом качества жизни каждого казахстанца», - добавила спикер.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.