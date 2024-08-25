Наша профессия не терпит безответственности — шахтер из Рудного

Иван Куликов — крепильщик Соколовский шахты комбината в городе Рудном Костанайской области. Почти 40 лет мужчина работал на руднике, из которых 37 были посвящены горному делу, а именно специальности «машинист буровой установки». С корреспондентом агентства Kazinform профессионал поделился своим секретным ингредиентом «трудового долголетия», а также рассказал, чем его увлекает шахтерская профессия.

Карьерный путь начался более 40 лет назад — с практики на молодом тогда еще комбинате. Иван Евгеньевич вспоминает, что посоветовали ему горное дело родители, да и престиж предприятия сыграл свою роль — другого направления выбирать не приходилось.

— Первым местом работы стал тогда механический цех Сарбайского рудоуправления. После был призван в армию, отслужив, вернулся обратно. В 1984 года снова вернулся на комбинат. По образованию я горный техник, поэтому сразу пошел на шахту. Сначала был горным рабочим, затем попал в хорошую бригаду машинистов буровой установки. Так меня и затянуло, на долгих 37 лет. Это очень увлекает , — рассказывает Иван Куликов.

Машинист буровой установки отвечает за линии эксплуатационных и разведывательных скважин, то есть этот специалист не только курирует бурение, но и контролирует процессы, связанные с ними. Работал специалист на буровой установке НКР-100.

— В основном работали со скважинами, которые идут под взрыв. Все это заряжают взрывчаткой для последующей добычи руды, — поясняет шахтер.

Сегодня он трудится в роли крепильщика. В его основные обязанности входит обслуживание креплений для обеспечения безопасности в шахтах. Смена длится семь часов. Обычно шахтер занимается установкой, ремонтом деревянных и металлических опорных конструкций в шахтах, что необходимо для предотвращения обрушений и обеспечения стабильности горных выработок, помимо этого отвечает за продувку скважин. Все то, что влияет на безопасность горняков под землей.

— Под землю, к слову, что тогда 40 лет назад, что сейчас спускаться не страшно. Я проходил практику, и как-то спокойно перенес свои первые спуски. Именно с тех дней меня эта шахтерская профессия увлекла. Да, не спорю, здесь требуется железное здоровье, и люди, которые тут работают — сильные, мужественные, — подчеркивает Иван Куликов.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Как и в любой работе, у шахтеров тоже есть свои сложности. Но, как отмечает Иван Куликов, если соблюдать технику безопасности, проблем можно избежать.

— Шахта по добыче железной руды, конечно, не считается менее безопасной по сравнению с другими, но у нас, нет выбросов опасных газов (как это может случиться на угольных шахтах). А что касается рисков, характерных для нас — так это горные удары, может отколоться порода, случиться прорыв грунтовой воды. К слову последний случай имел место быть на моей практике, тогда погибли люди, — говорит специалист.

Поэтому опытный шахтер советует всем молодым и уже более взрослым коллегам, в первую очередь убедиться в безопасности своего рабочего места.

— Молодежь мы учим внимательности. Профессия шахтера не приемлет разгильдяйства, безответственности. Важно фокусироваться на безопасности и на работе. Тот же машинист буровых установок отвечает не только за себя, но и последующую смену. Нужно уважать друг друга, — отмечает Иван Куликов.

Если брать во внимание молодежь, то как и в прошлом, так и сейчас, есть люди, которые горят своей работой с первых дней, а есть те, кто со временем понимает, что это не его профессия.

— Если тебя «зацепило», то ты однозначно останешься работать. Многие уходят из-за трудностей, не каждый может справиться. Но в шахту приходит большинство осознанной молодежи, которые точно знают, что хотят быть тут. Случайные люди быстро отсеиваются, — говорит шахтер.

Впереди у заслуженного передовика отдых и выход на пенсию, но пока Иван Куликов туда не спешит.

— На пенсию, конечно, я собираюсь. По возрасту мне еще два года, но по льготному пока еще не планирую. Все будет зависеть от здоровья. Я за работой скучаю даже во время отпуска, — смеется шахтер.

Секрет трудового долголетия заключается в постоянстве. По его мнению, надежный тыл, стабильность, защищенность и уверенность в завтра позволяют работать на одном месте долгое время. А еще бесконечный интерес и любовь к горному делу, без которой было бы сложно обойтись.

Нужно всегда думать о себе и собственном здоровье. В конце концов, тебя ждут дома.

Напомним, День шахтера в Казахсьане традиционно отмечают в последнее воскресенье лета, в этом году это 25 августа.

В четверг Глава государства подписал Указ о награждении шахтеров. Кавалерами ордена «Құрмет» стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом «Еңбек даңқы» ІІ степени, 27 горняков награждены орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 43 человека.

Ранее заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова сообщила, сколько шахтеров воспользовались правом досрочного выхода на пенсию.

20 августа на территории шахты имени Костенко в Караганде состоялось открытие памятника погибшим шахтерам. Здесь 28 октября прошлого года случилась авария, унесшая жизни 46 горняков.