Наш опыт высоко оценивают в международных организациях – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на Национальном совете общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые члены Национального совета, сегодня мы собрались с вами на втором заседании совета. За это время проделана значительная работа, есть конкретные результаты. Мы мобилизовали свои силы для эффективной и скоординированной работы. Я поручил госаппарату всячески поддерживать работу Нацсовета. Администрация Президента тоже участвует в данной работе, секретариат Нацсовета подотчетен мне. В этой связи думаю, ни у кого нет сомнений, что власть заинтересована в установлении диалога и проведения реформы», - сказал Глава государства.

«Со многими из вас я встречался лично, детально рассмотрели ваши предложения и инициативы, обсуждали актуальные вопросы. Я намерен и в будущем проводить с вами такие встречи. Члены Нацсовета в ходе работы обсуждали важные работы. Надо отметить, что в итоге пришли к единому мнению по некоторым проблемным вопросам. Я считаю, что это даст импульс к укреплению демократии и усилит доверие общества к власти», - добавил Президент.

К. Токаев подчеркнул, что опыт НСОД высоко оценивается в международных организациях.

«Наш опыт высоко оценивают в международной организации. Общественность принимает работу Нацсовета как форму ответственного, конструктивного диалога. Нацсовет доказал, что может оправдать доверие общества. Самое главное, мы посредством конструктивного диалога формируем основу новой политической культуры. Благодаря этому на передний план выходят такие ценности, как плюрализм мнений и альтернативные взгляды, конструктивная позиция и ответственность», - заключил он.

Напомним, первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Национальный совет возглавил Президент Республики Казахстан. Принцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.