Население в моногородах снизилось в два раза – Президент РК

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Глава государства на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, отметил снижение численности населения моногородов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«Для моногородов характерен отток населения в областные центры и другие города. С 1999 года население в моногородах снизилось в два раза с 3 до 1,5 миллиона человек. В основном мигрирует экономически активное население, особенно молодежь», - сказал Касым-Жомарт Токаев.