    11:40, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Население Кыргызстана приблизилось к отметке в 7,4 млн жителей

    Численность постоянного населения Кыргызстана по состоянию на 1 декабря 2025 года достигла 7 млн 395 тыс. человек. Такие данные озвучены в материале Нацстаткома, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Кабар

    За январь–ноябрь 2025 года население республики увеличилось на 112,8 тыс. человек, или на 1,5%. Рост обеспечен в основном за счет естественного прироста населения, пишет Кабар.

    По данным государственного учреждения «Кызмат», в январе–ноябре 2025 года в органах ЗАГС зарегистрировано 127,8 тыс. новорожденных — 19,0 на 1 000 населения (в январе–ноябре 2024 года — 19,9). За тот же период зарегистрировано 29,3 тыс. умерших, или 4,4 на 1 000 населения (в 2024 году — 4,5).

    В результате естественный прирост населения составил 98,5 тыс. человек, или 19,0 на 1 000 населения (19,9 — в январе–ноябре 2024 года).

    Наиболее высокий уровень естественного прироста в январе–ноябре 2025 года зафиксирован в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Самый низкий показатель отмечен в Бишкеке.

    Ранее сообщалось о том, что в Узбекистане стартует второй этап переписи населения

    Демография Кыргызстан Мировые новости
