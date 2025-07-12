Население Евросоюза увеличивается четвертый год подряд

Наблюдаемый рост численности населения во многом можно объяснить возросшими миграционными потоками после COVID-19.

С 2012 года отрицательное естественное изменение (количество смертей превышает число рождений) в населении ЕС превысило положительное сальдо миграции.

Эта информация основана на данных о населении, опубликованных сегодня Евростатом.

В более широком контексте население ЕС выросло с 354,5 млн человек в 1960 году до 450,4 млн человек к 1 января 2025 года, увеличившись на 95,9 млн человек.

В последние десятилетия темпы роста населения постепенно замедлялись: в период с 2005 по 2024 год население ЕС увеличивалось в среднем примерно на 0,9 млн человек в год, в то время как в 1960-х годах средний прирост составлял около 3 млн человек в год.

Население стран ЕС по состоянию на 1 января 2025 года варьировалось от 83,6 млн человек в Германии до 0,6 млн человек на Мальте. Германия (19% населения ЕС), Франция (15%) и Италия (13%) были самыми густонаселенными странами ЕС, составляя почти половину (47%) от общей численности населения ЕС по состоянию на 1 января 2025 года.

В период с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года в 8 странах ЕС зафиксировано сокращение численности населения. Наибольшее сокращение зафиксировано в Латвии (общий коэффициент изменения численности населения -9,9 на 1000 человек), Венгрии (-4,7), Польше и Эстонии (-3,4).

Среди 19 стран ЕС, зарегистрировавших самые высокие темпы прироста населения, лидирует Мальта (+19,0 на 1 000 человек), за ней следуют Ирландия (+16,3) и Люксембург (+14,7).

О том насколько увеличилось населения Казахстана, читайте здесь.