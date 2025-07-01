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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Численность населения Казахстана увеличилась

    По состоянию на 1 июня 2025 года, численность населения Республики Казахстан достигла 20 370 672 человек, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики.

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    Фото: Kazinform

    По данным БНС, в городах проживают 12 877 408 человек, в сельской местности - 7 493 264 человека. Темп прироста составил 0,43%.

    Больше всего людей живут:

    - Алматы - 2 314 929,

    - Туркестанская область- 2 150 992,

    - Алматинская область - 1 575 657,

    - Астана - 1 566 566,

    - Жамбылская - 1 220 481,

    - Карагандинская - 1 133 068.

    Естественный прирост населения в 2025 году составил 80 016, а миграционный прирост (сальдо миграции) - 7 257.

    Ранее мы писали, что в июле прошлого года численность населения Казахстана превысила 20 млн человек.

    Теги:
    Регионы Общество Статистика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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