17:45, 01 Июль 2025 | GMT +5
Численность населения Казахстана увеличилась
По состоянию на 1 июня 2025 года, численность населения Республики Казахстан достигла 20 370 672 человек, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики.
По данным БНС, в городах проживают 12 877 408 человек, в сельской местности - 7 493 264 человека. Темп прироста составил 0,43%.
Больше всего людей живут:
- Алматы - 2 314 929,
- Туркестанская область- 2 150 992,
- Алматинская область - 1 575 657,
- Астана - 1 566 566,
- Жамбылская - 1 220 481,
- Карагандинская - 1 133 068.
Естественный прирост населения в 2025 году составил 80 016, а миграционный прирост (сальдо миграции) - 7 257.
Ранее мы писали, что в июле прошлого года численность населения Казахстана превысила 20 млн человек.