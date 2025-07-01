Численность населения Казахстана увеличилась

По данным БНС, в городах проживают 12 877 408 человек, в сельской местности - 7 493 264 человека. Темп прироста составил 0,43%.

Больше всего людей живут:

- Алматы - 2 314 929,

- Туркестанская область- 2 150 992,

- Алматинская область - 1 575 657,

- Астана - 1 566 566,

- Жамбылская - 1 220 481,

- Карагандинская - 1 133 068.

Естественный прирост населения в 2025 году составил 80 016, а миграционный прирост (сальдо миграции) - 7 257.

Ранее мы писали, что в июле прошлого года численность населения Казахстана превысила 20 млн человек.