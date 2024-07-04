Численность населения Казахстана превысила 20 миллионов человек

Обновленные данные опубликованы на официальном сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно опубликованным данным Бюро нацстатистики, общий прирост с января по июнь 2024 года составил 106 072 человека. В начале года в стране проживало 20 033 841 человек. Согласно документу, на 1 июля в Казахстане живет 20 139 914 человек.

Городское население составляет 12 552 583 человека, а сельское – 7 587 331 человек.

При этом больше всего казахстанцев проживает в Алматы – здесь численность населения составляет 2,2 млн человек.

На втором месте Туркестанская область с 2,1 млн жителей, на третьем – Алматинская область, где проживает 1,5 млн человек.

При этом в столице на 1 июля 2024 года проживает 1 464 415 человек, а в Шымкенте – 1 236 901 человек.