Насекомые в тарелке: родители объявили бойкот школьной столовой в Петропавловске

По словам жительницы Петропавловска Жазиры Закирьяновой, приготовленные в столовой блюда так и остаются нетронутыми. Классы один за другим сообщают об отказе от питания в столовой, передавая заявления администрации.

Как отметила руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Айнагуль Сураганова, в целях усиления контроля качества питания школьников в учебных заведениях созданы бракеражные комиссии. В их состав входят попечительский совет, родительский комитет, администрация школы и медицинский работник образовательной организации.

Фото: Петропавлдағы Абай атындағы мамандандырылған мектеп-гимназияның ата-аналарынан

— Основная задача комиссии — контролировать качество поставляемых продуктов питания, ежедневно проверять качество приготовленных блюд, следить за наличием технологического оборудования и корректностью его работы. Комиссия также контролирует соблюдение сроков хранения и доставки продуктов и готовых блюд. Кроме того, она проверяет соответствие фактического рациона детей ежедневному и перспективному меню, а также осуществляет контроль санитарного состояния школьной столовой, — пояснила руководитель управления.

В Специализированной школе-гимназии имени Абая начата процедура расторжения договора с предпринимателем, занимавшимся организацией питания учащихся.

— Мы предполагаем, что этот вопрос будет решен в течение одного-двух дней. Будет объявлен конкурс. В целом в области работает 439 школ, и в 292 из них горячее питание обеспечивают 169 предпринимателей. Более 34 тысяч детей ежедневно получают бесплатное питание, из них почти 28 тысяч — ученики начальных классов. Фактов отравления детей в школьных столовых не зарегистрировано, — сообщила Айнагуль Сураганова.

Ранее мы писали о том, что в Специализированной школе-гимназии имени Абая в Петропавловске в школьной пище были обнаружены насекомые.

Аким Северо-Казахстанской области взял ситуацию под контроль и поручил провести проверки во всех школьных столовых. Директор школы, допустивший нарушения, был освобожден от должности.