РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:16, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Насекомые в тарелке: родители объявили бойкот школьной столовой в Петропавловске

    Родители учащихся Специализированной школы-гимназии имени Абая в Петропавловске отказываются от питания в школьной столовой и массово подают соответствующие заявления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мектеп асханасы
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    По словам жительницы Петропавловска Жазиры Закирьяновой, приготовленные в столовой блюда так и остаются нетронутыми. Классы один за другим сообщают об отказе от питания в столовой, передавая заявления администрации.

    Как отметила руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Айнагуль Сураганова, в целях усиления контроля качества питания школьников в учебных заведениях созданы бракеражные комиссии. В их состав входят попечительский совет, родительский комитет, администрация школы и медицинский работник образовательной организации.

    асхананың қызметінен бас тартуға өтініш
    Фото: Петропавлдағы Абай атындағы мамандандырылған мектеп-гимназияның ата-аналарынан

    — Основная задача комиссии — контролировать качество поставляемых продуктов питания, ежедневно проверять качество приготовленных блюд, следить за наличием технологического оборудования и корректностью его работы. Комиссия также контролирует соблюдение сроков хранения и доставки продуктов и готовых блюд. Кроме того, она проверяет соответствие фактического рациона детей ежедневному и перспективному меню, а также осуществляет контроль санитарного состояния школьной столовой, — пояснила руководитель управления.

    В Специализированной школе-гимназии имени Абая начата процедура расторжения договора с предпринимателем, занимавшимся организацией питания учащихся.

    — Мы предполагаем, что этот вопрос будет решен в течение одного-двух дней. Будет объявлен конкурс. В целом в области работает 439 школ, и в 292 из них горячее питание обеспечивают 169 предпринимателей. Более 34 тысяч детей ежедневно получают бесплатное питание, из них почти 28 тысяч — ученики начальных классов. Фактов отравления детей в школьных столовых не зарегистрировано, — сообщила Айнагуль Сураганова.

    Ранее мы писали о том, что в Специализированной школе-гимназии имени Абая в Петропавловске в школьной пище были обнаружены насекомые.

    Аким Северо-Казахстанской области взял ситуацию под контроль и поручил провести проверки во всех школьных столовых. Директор школы, допустивший нарушения, был освобожден от должности.

    Теги:
    Петропавловск Регионы Питание школа
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают