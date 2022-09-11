Нарушителя ПДД привлекли к ответственности в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространилась видеозапись преследования полицейскими водителя автомобиля ВАЗ 2107, который двигался задним ходом, не подчиняясь требованиям полиции. Как выяснилось, инцидент произошел в вечернее время в одном из населенных пунктов Сарыагашского района Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудникам полиции Сарыагашского РОП удалось остановить злостного нарушителя и привлечь его к административной ответственности. Также у водителя ВАЗ с российскими номерами отсутствовал техосмотр. В отношении автолюбителя, жителя Сарыагашского района, составили административный протокол по статье 590 части 9 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» и статье 595 части 1 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования». Автотранспорт водворен на штрафстоянку.

Молодой человек извинился за свой опрометчивый поступок и заверил, что впредь подобное не повториться.